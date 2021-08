Zugausfälle und Verspätungen

Erneuter Bahnstreik steht bevor – so ist Ihre Region betroffen

22.08.2021, 17:55 Uhr | t-online, tme

Die Lokführergewerkschaft GDL streikt erneut – und in ganz Deutschland drohen wieder Zugausfälle und Verspätungen. Wir sagen Ihnen, was es in Ihrer Region zu beachten gibt.

Überblick Berlin

Hamburg

München

Köln

Stuttgart

Dortmund

Nur etwas mehr als eine Woche nachdem die Lokführer der Gewerkschaft GDL in ganz Deutschland gestreikt hatten, kündigten die Bahner einen neuen Streik an. Für Bahnreisende bedeutet das erneut massive Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Die Personenzüge im Nah- und Fernverkehr wie auch die gesamte Infrastruktur der Bahn sollen von Montagfrüh (23. August), 2 Uhr, bis Mittwochfrüh, 2 Uhr, bestreikt werden. In vielen Regionen ist auch die S-Bahn betroffen.

Wie fahren die Bahnen in Ihrer Region?

Berliner müssen sich erneut auf Verspätungen und Ausfälle einstellen – auch bei den S-Bahnen in Berlin und dem Brandenburger Umland. Diese gehören zur Deutschen Bahn. Verkürzt und im 20-Minuten-Takt werden aber dennoch einige S-Bahn-Linien fahren.

Die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen der BVG sind vom Streik nicht betroffen. Weil viele Berliner auf sie umsteigen werden, sollten sich Fahrgäste auf volle öffentliche Verkehrsmittel einstellen. Hier finden Sie mehr Informationen zur Lage in Berlin.

Neben Streiks im Fern- und Regionalverkehr wird erwartet, dass es auch zu Einschränkungen im Nahverkehr in Hamburg kommt – einschließlich der S-Bahnen. Dort wird es aber einen Grundfahrplan geben. Pendler können die U-Bahnen und Busse sowie die AKN-Bahn als Alternative nutzen. Einen Überblick über die Situation in Hamburg haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die S-Bahn München fährt auch nach einem stark reduzierten Streikfahrplan. Auf vielen Streckenabschnitten werden die S-Bahnen wie beim letzten Mal nur im Stundentakt verkehren. Die U-Bahn, Tram und Busse der MVG sind nicht betroffen und fahren nach Fahrplan, ebenso die MVV-Regionalbusse. Mehr zum Bahnstreik in München finden Sie hier.

Fahrgäste zum ersten Bahnstreik: Frustrierend, stinksauer, als Geisel genommen

Auch in Köln sind Fahrgäste betroffen. Im Nah- wie im Fernverkehr wird es erneut zu zahlreichen Einschränkungen und Ausfällen kommen. Das sorgte schon beim ersten Streik vor einer Woche für Unmut bei vielen Reisenden, wie sie t-online vor Ort am Hauptbahnhof erzählten. Welche Züge sind diesmal betroffen? Wie kommen Sie dennoch ans Ziel? Hier finden Sie weitere Informationen zum Streik in Köln.

Die S-Bahn Stuttgart bietet während der Streiktage erneut ein deutlich reduziertes Fahrplanangebot an. Dieses entspricht – wie beim vorangegangenen Streik – im Wesentlichen einem Stundentakt auf den S-Bahn-Linien – welche Strecken das genau betrifft, lesen Sie hier .

In Nordrhein-Westfalen werden einige S-Bahn-Linien nicht von der Deutschen Bahn, sondern von privaten Anbietern betrieben. Sie verkehren deshalb regulär. Wie die "Rheinische Post" schreibt, betrifft dies die S2 zwischen Essen und Dortmund (betrieben durch Abellio), die S3 zwischen Oberhausen und Hattingen (Abellio), die S7 zwischen Solingen und Wuppertal (Abellio), die S9 zwischen Haltern und Wuppertal (Abellio) sowie die S28 zwischen Kaarst und Mettmann (Regiobahn). Hier können Sie nachsehen, welche Bahnen im Ruhrgebiet fahren.