Zugausfälle und Verspätungen

Bahnstreik in Deutschland – so ist Ihre Region betroffen

11.08.2021, 13:54 Uhr | t-online, vk

Die Lokführergewerkschaft GDL streikt – in ganz Deutschland müssen Bahnfahrende mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Wir sagen Ihnen, was es in Ihrer Region zu beachten gibt.

Überblick Berlin

Hamburg

München

Köln

Stuttgart

Dortmund

Hannover

Nürnberg

Den Fahrgästen der Deutschen Bahn drohen mitten in der Urlaubszeit wegen eines Streiks der Gewerkschaft der Lokführer, GDL, Zugausfälle und Verspätungen. Die Personenzüge im Nah- und Fernverkehr wie auch die gesamte Infrastruktur der Bahn sollen ab diesem Mittwoch (11. August), 2 Uhr, für 48 Stunden bestreikt werden, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. In vielen Regionen ist auch die S-Bahn betroffen.

Wie fahren die Bahnen in Ihrer Region?

In Berlin fallen neben Regionalzügen auch die S-Bahnen aus, weil sie zur Deutschen Bahn gehören. Die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen der BVG sind vom Streik nicht betroffen. Weil viele Berliner auf sie umsteigen werden, sollten sich Fahrgäste auf volle öffentliche Verkehrsmittel einstellen. Hier finden Sie mehr Informationen zur Lage in Berlin.

In Hamburg fallen sechs S-Bahnlinien wegen der Streiks der Lokführer aus. Pendler müssen dann die U-Bahn, Busse und die AKN-Bahn als Alternative nutzen, wobei die U3 zwischen Hauptbahnhof und Baumwall weiterhin ersatzlos gesperrt ist. Einen Überblick über die Situation in Hamburg haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die S-Bahn München plant, nach einem stark reduzierten Streikfahrplan zu fahren. Auf vielen Streckenabschnitten fahren die S-Bahnen nur im Stundentakt. Die S20 entfällt komplett. Die U-Bahn, Tram und Busse der MVG sind nicht betroffen und fahren nach Fahrplan, ebenso die MVV-Regionalbusse. Mehr zum Bahnstreik in München finden Sie hier.

Die Busse und Stadtbahnlinien der KVB sind von den Streiks nicht betroffen – wohl aber die drei Linien der Kölner S-Bahn. Die S6 soll normal verkehren. Im Nah- und Regionalverkehr wolle man ein Grundangebot für Schüler, Pendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beibehalten, hieß es von der Bahn am Dienstag. Die Anzahl der angebotenen Züge werde je nach Region jedoch stark schwanken. Hier finden Sie weitere Informationen zum Streik in Köln.

Die S-Bahn Stuttgart will laut ihrer Website versuchen, auf den Hauptlinien im Stundentakt zu fahren. Während der zurzeit laufenden Bauarbeiten zur Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke sind das die Linien S1, S2, S23, S4, S5, S6 und S60. Fahrgäste können auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen – hier gibt es dazu weitere Informationen.

Laut Bahn haben im Regional- und Fernverkehr besonders stark genutzte Verbindungen Priorität, unter anderem auch Strecken im Raum Rhein-/Ruhr. Ziel sei es, ausgewählte Hauptachsen mit einem zweistündlichen Angebot aufrechtzuerhalten.

In Nordrhein-Westfalen werden einige S-Bahn-Linien nicht von der Deutschen Bahn, sondern von privaten Anbietern betrieben und sollten daher regulär fahren. Dazu gehört etwa die S2 zwischen Essen und Dortmund, die von Abellio betrieben wird. Außerdem werden insgesamt 27 von 40 Regionalbahnrouten im VRR von privaten Unternehmen betrieben. Hier können Sie nachsehen, welche Bahnen im Ruhrgebiet während des Streiks fahren.

In der niedersächsischen Hauptstadt sind auch die Linien der S-Bahn von den Streiks der Lokführer betroffen. Wie die Bahn mitteilte, werden die meisten Fahrten ausfallen. Pendler haben dann die Möglichkeit, auf die Stadtbahn oder Busse umzusteigen. Weitere Informationen zu den Streiks in Hannover gibt es hier.

In der Region um Nürnberg könnten Zugausfälle zu überfüllten Bahnen führen. Weil es im Regionalverkehr nach Stuttgart keine privaten Bahnbetreiber gibt, könnte sich die Situation hier besonders anspannen. Die Nürnberger S-Bahnen sollen aber größtenteils fahren. Hier finden Sie mehr dazu.