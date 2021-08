"Spektakuläre Lösung"

Corona-Impfungen in Berliner S-Bahnen geplant

18.08.2021, 16:47 Uhr | dpa, t-online

Ein Zug der Berliner S-Bahn fährt am Bundesplatz in Schöneberg ein (Archivbild): Die S-Bahn-Betreiber planen offenbar eine eigene Impfaktion. (Quelle: Joko/imago images)

Um das Impftempo in Berlin zu erhöhen, könnte es bald für Impfwillige die Spritze in den Zügen der S-Bahn geben. Ob sie in einem rollenden oder stehenden Zug stattfinden sollen, ist aber noch unklar.

Wird es in Berlin bald auch Corona-Impfangebote in S-Bahnen geben? Eine S-Bahn-Sprecherin wollte auf dpa-Anfrage noch nichts Genaues zu den Plänen sagen. "Ich kann bestätigen, dass wir etwas in Vorbereitung haben, aber mehr kann dazu noch nicht gesagt werden", erklärte die Sprecherin.



Details würden in den kommenden Tagen folgen. Ob das geplante Impfangebot in einem fahrenden oder abgestellten Zug stattfinden soll, ließ die Sprecherin auch offen. Der Aspekt der Sicherheit fließe in die Planungen mit ein, hieß es.

"Kreative und spektakuläre Lösung"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Dienstag nach einer Senatssitzung die Sonderimpfaktionen etwa in Einkaufszentren, in Kiezen, auf Parkplätzen oder im Rahmen langer Impfnächte angesprochen und dabei neue Angebote angekündigt. S-Bahn-Chef Peter Buchner habe so bereits angedeutet, "im Rahmen eines S-Bahn-Zuges etwas anzubieten", sagte Müller. Der SPD-Politiker sprach von einer kreativen und spektakulären Lösung.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) sei ein solches Vorhaben hingegen nicht geplant. "Ich kann mir so etwas nicht in einem fahrenden Zug vorstellen", sagte eine Sprecherin der BVG. Eine Notbremsung müsse in einer Gefahrensituation zu jeder Zeit möglich sein, weshalb eine Impfaktion während des Fahrens undenkbar sei.

In Berlin mehren sich die kreativen Aktionen, um Menschen zur Corona-Impfung zu animieren. So hatte es im Impfzentrum Arena Berlin etwa eine "Lange Nacht des Impfens" mit DJ-Musik gegeben. Am Wochenende will zudem Hertha BSC vor dem Heimspiel mit Publikum Impfungen in der Business Lounge F des Stadions anbieten.