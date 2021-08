"Spektakuläre Lösung"

Corona-Impfungen in Berliner S-Bahnen starten

30.08.2021, 06:37 Uhr | dpa, t-online

Ein Zug der Berliner S-Bahn fährt am Bundesplatz in Schöneberg ein (Archivbild): Die S-Bahn-Betreiber planen offenbar eine eigene Impfaktion. (Quelle: Joko/imago images)

Um das Impftempo in Berlin zu erhöhen, gibt es für Impfwillige die Spritze in den Zügen der S-Bahn. Die Hauptstadt hatte sich bereits mehrere kreative Ideen einfallen lassen.

Die Berliner S-Bahn bietet an diesem Montag Corona-Impfungen in einem Sonderzug auf der Ringbahn an. Der Chefmediziner der Deutschen Bahn verabreicht in dem Zug die Einmalimpfung von Johnson&Johnson, wie das Unternehmen mitteilte. Start ist um 10.38 Uhr am Bahnhof Treptower Park.



"Gefahren werden drei Runden auf der Linie S42, entgegen dem Uhrzeigersinn", hieß es. Das Ende ist damit für 13.33 Uhr angepeilt. "Alle Menschen ab 18 Jahre, die noch nicht gegen Corona geimpft sind, sind herzlich eingeladen, an Bord des Zuges eine Dosis von Johnson&Johnson zu erhalten."

Interessierte konnten sich vorab im Internet für eine Impfdosis registrieren. Online seien bereits am Freitag sämtliche Plätze vergeben gewesen, teilte eine Sprecherin der Berliner S-Bahn mit. Die Menschen könnten aber auch ohne Platz spontan vorbeikommen und sich impfen lassen.

"Kreative und spektakuläre Lösung"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Dienstag nach einer Senatssitzung die Sonderimpfaktionen etwa in Einkaufszentren, in Kiezen, auf Parkplätzen oder im Rahmen langer Impfnächte angesprochen und dabei neue Angebote angekündigt. S-Bahn-Chef Peter Buchner habe so bereits angedeutet, "im Rahmen eines S-Bahn-Zuges etwas anzubieten", sagte Müller. Der SPD-Politiker sprach von einer kreativen und spektakulären Lösung.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) sei ein solches Vorhaben hingegen nicht geplant. "Ich kann mir so etwas nicht in einem fahrenden Zug vorstellen", sagte eine Sprecherin der BVG. Eine Notbremsung müsse in einer Gefahrensituation zu jeder Zeit möglich sein, weshalb eine Impfaktion während des Fahrens undenkbar sei.

In Berlin mehren sich die kreativen Aktionen, um Menschen zur Corona-Impfung zu animieren. So hatte es im Impfzentrum Arena Berlin etwa eine "Lange Nacht des Impfens" mit DJ-Musik gegeben. Am Wochenende will zudem Hertha BSC vor dem Heimspiel mit Publikum Impfungen in der Business Lounge F des Stadions anbieten.