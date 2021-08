Berlin

Drei Center verletzt: Alba ohne Lammers, Koumadje und Nikić

27.08.2021, 16:07 Uhr | dpa

Alba Berlin muss in der Vorbereitung auf die Saison in der Basketball-Bundesliga gleich ohne ein Center-Trio auskommen. Christ Koumadje und Krešimir Nikić haben sich am Sprunggelenk verletzt. Ben Lammers zog sich eine Muskelverletzung zu, teilte der deutsche Meister am Freitag mit. Auf alle drei muss der neue ALBA-Cheftrainer Israel González mehrere Wochen verzichten. Die Berliner starten am 23. September mit dem Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn in die neue Saison.