Polizei im Großeinsatz

Querdenker ziehen trotz Verbots durch Berlin

28.08.2021, 13:18 Uhr | dpa, t-online

In Berlin finden am Samstag zahlreiche Demo-Aufzüge statt. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft – denn einige Versammlungen wurden zuvor verboten. Ein Überblick über die Lage in der Hauptstadt.

In Berlin hat es am Mittag Konfrontationen zwischen der Polizei und Demonstrierenden gegeben. Diese hatten sich trotz Verbots versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, seien im Bereich des Volksparks Friedrichshain "mehrere größere Personengruppen" zusammengekommen. Sie würden zum Teil Transparente schwingen und auf der Fahrbahn laufen. Man wolle sich der Sache annehmen, heißt es weiter.

Nach mehreren Verboten für einzelne Versammlungen lief ein großer Teil der Demo-Teilnehmer nach Beobachtung von Reportern zunächst eher ziellos durch die Straßen. Ein Polizeihubschrauber wurde zur Beobachtung eingesetzt. Weite Teile des Regierungsviertels sind außerdem abgesperrt worden.

Im Charlottenburger Kurfürstendamm hatte es bereits zuvor eine kleinere Versammlung von 20 bis 30 Menschen gegeben, die von der Polizei überprüft wurde.

Mehrere Demonstrationen verboten

Die Polizei hatte neun Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten, darunter Kundgebungen der "Initiative Querdenken" auf der Straße des 17. Juni. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 2.000 Beamten und Hubschraubern im Einsatz.



Einige Veranstaltungen sollen jedoch stattfinden. Wie der RBB berichtet, treffen sich am Nachmittag weitere Gegner der Corona-Maßnahmen zu einem angemeldeten Autokorso am Olympiastadion in Charlottenburg.

Weitere fünf genehmigte Autokorsos wollen sich unter dem Motto "Die Morgen-Infotour" ihren Weg durch die Stadt bahnen. Auch zu einer geplanten Sternfahrt sollen sich Teilnehmende an fünf verschiedenen Orten im Stadtbereich treffen.

"Zug der Liebe" darf stattfinden

Paralell zu den Demonstrationen der Querdenker zieht am Samstag ein Umzug mit 10.000 angemeldeten Teilnehmern durch Berlin. Der Zug soll nach Angaben der Veranstalter nach einer Kundgebung um 14 Uhr am Mauerpark im Prenzlauerberg starten.

Die Veranstalter möchten den "Zug der Liebe" klar von Events wie der Loveparade oder dem Karneval der Kulturen abgrenzen und mit einer politischen Demonstration ein Zeichen setzen.