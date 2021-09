Berlin

Muzzicato vor Havelse: "Gibt leichtere Spiele"

24.09.2021, 10:49 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Fußball-Drittligist Viktoria Berlin warnt vor dem Spiel gegen den Tabellenletzten TSV Havelse vor dem Mitaufsteiger aus Hannover. "Klar sind wir die Mannschaft, die aktuell mehr Punkte hat und mehr Selbstvertrauen. Havelse kommt aber mit einem Sieg nach Berlin", sagte Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato vor dem Heimspiel im Jahn-Sportpark am Montag (19.00 Uhr/Magentasport). "Wir hatten schon leichtere Spiele", sagte der 42 Jahre alte Trainer und zählte zu den leichteren Partien die 4:0-Siege bei Eintracht Braunschweig und gegen den 1. FC Kaiserslautern auf.

Trotz des Understatements und der 0:2-Niederlage am letzten Spieltag bei der Zweitvertretung des SC Freiburg gibt sich Muzzicato selbstbewusst: "Man sollte keine zu kleinen Brötchen backen, die Mannschaft hat es trotz der unglücklichen Niederlagen gegen Halle und jetzt in Freiburg gut gemacht." Für den Deutsch-Italiener, der am Montag seinen 43. Geburtstag feiert, steht die "Performance der Mannschaft über dem Ergebnis", wobei diese Philosophie immer noch im Prozess sei. Natürlich wünsche er sich "immer Siege" - auch ohne Ehrentag: "Mein Geburtstag interessiert mich herzlich wenig."

So habe Muzzicato auch trotz der zweiten Niederlage im neunten Spiel nicht viel zu kritisieren, lediglich bei der Effektivität müsse die Mannschaft besser auftreten und die herausgespielten Chancen für Tore nutzen, was in Freiburg nicht geklappt hat. "Wir sind immer noch die torgefährlichste Mannschaft der Liga, deshalb müssen wir kein Thema daraus machen", sagte Muzzicato.

Auch das Team selbst habe den Trip in den Schwarzwald schnell abgehakt. "Die Stimmung war diese Woche genauso wie nach einem Sieg", sagte der Trainer, der zuvor schon "fast ein bisschen zu gute Stimmung" bei seiner Mannschaft ausgemacht hatte. Doch nach der Niederlage unterstreichen die anschließend gezeigten Emotionen laut dem Trainer die Gemütslage bei Viktoria: "Das zeugt von einem sehr guten Charakter und einer Topmentalität."