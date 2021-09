In Charlottenburg

Pkw stürzt von A100-Brücke auf S-Bahn-Gleise

26.09.2021, 08:19 Uhr | t-online

Der verunfallte Wagen liegt neben den Gleisen am S-Bahnhof Westend: In Berlin ist ein Auto von einer Autobahnbrücke gestürzt. (Quelle: Morris Pudwell)

Schwerer Unfall in Berlin: In der Nacht ist ein Auto von der Brücke am S-Bahnhof Westend gestürzt. Zwei verletzte Personen mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

In der Nacht auf Sonntag ist in Berlin-Charlottenburg ein Auto von der Fahrbahn auf einer Brücke abgekommen und rund zehn Meter tief in die Bahnanlagen der S-Bahn gestürzt. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Der Unfall ereignete sich auf der A100 auf Höhe des S-Bahnhofs Westend. Die Feuerwehr musste eine Person aus dem Wagen retten. Zwei Verletzte wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 57 Einsatzkräften am Unfallort.