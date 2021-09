Berlin

Koalitionspoker geht nach Berlin-Wahl weiter

28.09.2021, 02:53 Uhr | dpa

Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus geht das Pokern um mögliche Koalitionen am Dienstag weiter. Die Mitglieder der alten und der neuen SPD-Fraktion treffen sich am Nachmittag (15.00 Uhr) zu einer Sitzung im Parlament. Dabei wird die SPD-Spitzenkandidatin und designierte neue Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihren ersten Auftritt als Abgeordnete haben.

Die SPD hatte die Wahl am Sonntag mit 21,4 Prozent gewonnen - mit ihrem schlechtesten Ergebnis seit 1946. Sie will nun mit Grünen, CDU, Linken und FDP sondieren, welche Koalition aus ihrer Sicht möglich ist. Am wahrscheinlichsten sind zwei Optionen: Eine Fortsetzung des Bündnisses von SPD, Grünen und Linken oder eine Koalition von SPD, CDU und FDP. Giffey hat bisher offengelassen, welche Option sie bevorzugt.

Die Grünen hatten mit 18,9 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Berlin-Wahl erzielt. Die CDU erreichte laut vorläufigem Endergebnis 18,1 Prozent, die Linke 14,0 Prozent, die AfD 8,0 Prozent und die FDP 7,2 Prozent.

Dem neuen Landesparlament gehören 147 Abgeordnete an, 12 weniger als in der vorangegangenen Legislaturperiode. Auf die SPD entfallen 36 Sitze, auf die Grünen 32 und auf die CDU 30. Die Linke kommt auf 24 Sitze, die AfD auf 13 und die FDP auf 12 Sitze.