Berlin

Housing First - Hilfe für Obdachlose will weitermachen

30.09.2021, 16:35 Uhr | dpa

Nach drei Jahren hat das Modellprojekt Housing First nach Angaben der Organisationen mehr als 40 Wohnungen an obdachlose Menschen in Berlin vermittelt. Der Ansatz, bei dem Obdachlose mit wenigen Vorbedingungen eine eigene Mietwohnung und Begleitung durch Sozialarbeiter erhalten, stammt aus den USA. "Nach drei Jahren können wir ganz eindeutig sagen, der Ansatz funktioniert", sagte Projektleiterin Corinna Münch am Donnertag. Ob und wie die Arbeit nach der Modellphase weitergehen kann, hänge von finanziellen Entscheidungen des neuen Senats zusammen.

Für Housing First gibt es wenige Vorbedingungen: Personalausweis, Hartz IV, einen Wohnberechtigungsschein und vor allem die Bereitschaft, sich helfen zu lassen. Obdachlose, die zum Teil lange Jahre auf der Straße lebten, hätten sich so trotz psychischer Erkrankungen und Suchtproblemen eine Existenz schaffen können, sagte Münch.

Aktuell werden im Projekt 38 Menschen betreut, darunter zehn Frauen. Auf der Warteliste stünden noch viele Menschen. Eine Weiterfinanzierung sei von der Politik zugesichert worden, eine Verdopplung des Projekts mit einem zweiten Standort sei beantragt, hieß es. Neue Wege ging Housing First auch bei der Suche nach Wohnraum in Zusammenarbeit mit der Immobilienwirtschaft und privaten Vermietern.

Die Sozialverwaltung möchte die Mittel für Housing First ab 2022 auf 1,3 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln. Über den Haushalt für 2022/23 entscheidet das neue Abgeordnetenhaus nach der Wahl. Das nun auslaufende Modellprojekt wird vom Verein "Neue Chance" getragen, der mit der Berliner Stadtmission zusammenarbeitet.