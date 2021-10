Rewe, H&M, Ikea

Einzelhandel streikt in Berlin für mehr Lohn

14.10.2021, 09:31 Uhr | t-online

Streik im Berliner Einzelhandel (Archivbild): In Berlin und Brandenburg hat Verdi zum Streik aufgerufen. (Quelle: Christian Ditsch/imago images)

In Berlin und Brandenburg hat Verdi zu Streiks im Einzelhandel und in Lebensmittellagern aufgerufen. Drohen in der Hauptstadt Schließungen?

Die Gewerkschaft Verdi hat in Berlin und Brandenburg für Donnerstag Einzelhändler und einzelnen Lebensmittellager zu Streiks aufgerufen. Hintergrund ist die nächste Runde der Tarifverhandlungen am kommenden Dienstag.

Betroffen sind unter anderem Filialen von Ikea, Rewe, Kaufland, Galeria Karstadt Kaufhof, Edeka, Thalia, H&M und Primark, teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend mit. Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, müssen Berlinerinnen und Berliner am Donnerstag nicht mit geschlossenen Geschäften rechnen. Wegen schwankender Mitarbeiterzahlen sind aber wohl längere Wartezeiten zu erwarten.

Am Vormittag findet auf dem Berliner Breitscheidplatz eine zentrale Kundgebung statt. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn plus 45 Euro im Monat. Außerdem will sie einen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde und die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 37 Stunden erreichen.