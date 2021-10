Berlin

Berliner Senat berät über Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge

19.10.2021, 01:34 Uhr | dpa

Der Berliner Senat berät heute über den aktuellen Stand bei einem Landesaufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge. Schon vor längerer Zeit hatte das Abgeordnetenhaus den Senat aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ein solches Programm für besonders schutzbedürftige Menschen aus der Bürgerkriegsregion aufzulegen. Nach einigem Hin und Her soll es nun für Syrer greifen, die in das Nachbarland Libanon geflüchtet sind. Pro Jahr stehen 100 Plätze zur Verfügung etwa für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, oder besonders traumatisierte Menschen.