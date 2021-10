Berlin

Enttäuschende Heimniederlage für Alba gegen Göttingen

24.10.2021, 17:43 Uhr | dpa

Alba Berlin hat am fünften Spieltag der Basketball Bundesliga eine unerwartete Heimniederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor gegen die BG Göttingen nach schwacher Offensivleistung mit 59:65 (35:33). Bester Werfer der Berliner war Oscar da Silva mit 17 Punkten. Bei den Gästen kam Kamar Baldwin auf 18 Punkte, die er vor 3776 Zuschauern alle nach der Pause erzielte.

Albas Headcoach Israel Gonzalez konnte wieder auf den lange verletzten Nationalspieler Johannes Thiemann zurückgreifen, der genauso wie Center Christ Koumadje sein Comeback gab. Dafür fehlte neben den Langzeitverletzten Marcus Eriksson und Ben Lammers erneut Forward Tim Schneider, der nach seiner Magen-Darm-Erkrankung noch geschont wurde.

Nur zwei Tage nach dem überzeugenden Sieg in der EuroLeague bei Roter Stern Belgrad fehlte Alba völlig der Rhythmus in der Offensive. Aber auch Göttingen hatte zunächst Probleme mit der Trefferquote. Vor allem aus dem Drei-Punkt-Bereich fand auf beiden Seiten kaum ein Wurf den Weg in den Korb. Alba ging in der zerfahrenen und punktarmen Partie mit einem 35:33 in die Pause.

Im dritten Spielabschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Alba versuchte es weiterhin viel mit Distanzwürfen. Die Quote blieb weiter schlecht, wie auch von der Freiwurflinie. Zudem konnten die Berliner zu wenig Kapital aus ihren Ballgewinnen schlagen. Mit 46:45 ging es ins vierte Viertel. Göttingen hielt dagegen und sah die Chance, beim Favoriten etwas zu holen. Nach 35 Minuten führten die Gäste 57:49, auch weil Baldwin zwei Dreier traf. Göttingen wehrte den Schlussspurt der Berliner ab und siegte am Ende verdient.