Offenbar ein Geheimdienstmitarbeiter

Bericht: Russischer Diplomat tot in Berlin aufgefunden

05.11.2021, 13:36 Uhr | t-online, rtr

Der Komplex der russischen Botschaft in Berlin: Aus einem der Gebäude soll der Mann in den Tod gestürzt sein. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Aus der russischen Botschaft in Berlin soll ein 35-jähriger Diplomat in den Tod gestürzt sein. Laut einem Medienbericht wurde er leblos auf dem Gehweg vor dem Gebäude gefunden.

Mysteriöser Todesfall in Berlin: Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, sollen Objektschützer der Berliner Polizei bereits am 19. Oktober gegen 7.20 Uhr einen leblosen Körper auf dem Gehweg vor einem Gebäude der russischen Botschaft gefunden haben.

Reanimierungsversuche durch herbeigerufene Rettungskräfte seien erfolglos geblieben. Offenbar sei der Mann aus einem oberen Stockwerk der Botschaft gestürzt.



Diplomat in Berlin soll getarnter FSB-Mitarbeiter gewesen sein

Laut "Spiegel" war das 35-jährige Todesopfer seit 2019 als Zweiter Botschaftssekretär in Berlin akkreditiert. Deutsche Sicherheitsbehörden hätten ihn allerdings als getarnten Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB eingestuft.

Wie das Magazin weiter berichtet, soll die russische Botschaft einer Obduktion des Mannes nicht zugestimmt haben. Da der Tote Diplomatenstatus besaß, habe die Staatsanwaltschaft kein Todesermittlungsverfahren durchführen können.



Ob es Hinweise auf ein Fremdverschulden geben könnte, sei daher unbekannt. Auf Anfrage habe die russische Botschaft von einem "tragischen Unfall" gesprochen, der aus "ethischen Gründen" nicht kommentiert werde. Die Leiche sei mittlerweile nach Russland überführt worden.



Das Auswärtige Amt hat der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass an der Botschaft ein Toter gefunden wurde. Ein Sprecher sagte am Freitag jedoch lediglich: "Der Fall ist dem Auswärtigen Amt bekannt." Wegen des Persönlichkeitsschutzes könnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sowie der russischen Botschaft wollten auf Anfrage zunächst keine Stellung nehmen.