Berlin

Spandau 04 mit Auftaktsieg: Generalprobe für Prestige-Duell

07.11.2021, 12:09 Uhr | dpa

Die Wasserfreunde Spandau 04 sind bereit für das Prestige-Duell in der Champions League gegen Erzrivale Waspo Hannover. Der deutsche Wasserball-Rekordmeister gewann sein Auftaktspiel in der Bundesliga gegen den OSC Potsdam mit 24:8 (6:1,4:2,8:2,6:3) - der Kantersieg war nach den Personalveränderungen auf beiden Seiten aber auch erwartbar. Am Mittwoch (19.00 Uhr) werden die Wasserfreunde gegen Hannover mehr gefordert werden.

Das Team von Trainer Petar Kovacevic steht wie der große nationale Kontrahent am 2. Spieltag der Gruppe A der Königsklasse schon unter Druck. Beide Teams erlitten klare Auftaktniederlagen im internationalen Wettbewerb. Nur vier Teams pro Gruppe qualifizieren sich fürs Final 8 im Juni in Belgrad. Hannover ist am Samstag mit einem 18:9-Sieg gegen ASC Duisburg in die Saison gestartet.