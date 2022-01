Polizei zieht Bilanz

Tausende bei Corona-Demos auf Berlins Straßen

25.01.2022, 07:39 Uhr | dpa

Erneut haben in der Hauptstadt mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Es blieb friedlich, jedoch stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest.

Mehrere Tausend Menschen haben am Montagabend in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versammelten sich die Demonstranten an diversen Orten in Berlin.



Es gab mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht, gegen die Abstandsregelungen und auch einige unangemeldete Versammlungen wurden aufgelöst. Größere Ausschreitungen gab es nach Angaben der Polizei aber nicht.

Berlin: Protestete gegen Corona-Maßnahmen auch in Potsdam und Bernau

In Potsdam setzten starke Polizeikräfte das Verbot eines angeblichen "Lichterspaziergangs" durch. Ähnlich war es im brandenburgischen Bernau. Vermehrt bildet sich inzwischen aber auch Gegenprotest, um für mehr Solidarität zu werben.

In verschiedenen Städten Deutschlands hatten am Montagabend erneut mehrere Zehntausend Menschen gegen eine allgemeine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen demonstriert. Vielerorts hielten auch Gegendemonstranten mit eigenen Veranstaltungen oder Mahnwachen für die Toten der Pandemie dagegen.



Teilweise unterband die Polizei verbotene Aufzüge. Größere Zwischenfälle oder Auseinandersetzungen wurden am Abend aber zunächst nicht bekannt.