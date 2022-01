Berlin

Negativserie gestoppt: Alba müht sich zum Sieg in Würzburg

30.01.2022, 17:30 Uhr | dpa

Alba Berlin hat nach der Coronazwangspause sein erstes Pflichtspiel gewonnen. Nach zuvor fünf Niederlagen in Serie besiegten die Berliner in der Basketball-Bundesliga den Tabellenvorletzten s.Oliver Würzburg am Sonntag nach einer Steigerung im letzten Viertel mit 82:70 (38:40). Nach dem elften Sieg im 16. Spiel liegt Alba nun auf Platz sechs. Beste Berliner Werfer in Würzburg waren Yovel Zoosman mit 14 und Louis Olinde mit elf Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste wegen einer Fußverletzung erneut auf Topscorer Marcus Eriksson verzichten, zudem bekam Kapitän Luke Sikma eine Pause. Und der zuletzt so formstarke Maodo Lo kam in den ersten drei Vierteln gar nicht zum Einsatz.

Im sechsten Spiel innerhalb von 13 Tagen startete Alba gleich mit zwei Ballverlusten. Bis auf eine kurze Führung Ende des ersten Viertels liefen die Berliner in der ersten Hälfte einem Rückstand hinterher. Der wuchs im zweiten Abschnitt auf 32:40 an. Der Titelverteidiger ließ in der Offensive zu viele Würfe liegen, vor allem aus der Distanz ging wenig. Mit der Hereinnahme von 2,21 Meter-Center Christ Koumadje gab es zumindest mehr Vorteile unter dem Korb.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte Alba dann intensiver, aber die Fehlerquote in der Offensive blieb hoch und so hatte der knappe Rückstand weiter bestand. Im letzten Viertel kam dann Lo und die Berliner holten sich mit einem 10:0-Lauf die Führung zurück (62:58). Nun lief der Ball besser und Alba konnte sich entscheidend absetzen.