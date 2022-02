Berlin

Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt über Bundesschnitt

11.02.2022, 08:39 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist wieder über den Bundesschnitt gestiegen - nachdem das Land lange zu den Bundesländern mit den niedrigsten Infektionszahlen gehört hatte. Am Freitag lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100 000 Einwohner bei 1483,8 - nach 1360,3 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Bundesweit stieg die Infektionsrate auf 1472,2 und damit erneut auf einen Höchstwert (Vortag: 1465,4).

Binnen 24 Stunden sind in Sachsen-Anhalt 7708 Neuinfektionen gemeldet worden. Neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus wurden registriert. Seit Beginn der Pandemie sind im Land damit 4663 Menschen mit oder an Corona verstorben.

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stieg in den vergangenen Tagen in Sachsen-Anhalt wieder leicht an - nachdem sie wochenlang zurückgegangen war. Am Freitagmorgen lagen dort laut Divi-Intensivregister 63 Menschen. Vor fünf Tagen war mit 50 Patienten der niedrigste Wert seit Anfang November verzeichnet worden. Im Dezember wurden dort bis zu 177 Patienten versorgt.