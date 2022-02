Vor Britischer Botschaft in Berlin

BMW rast in Anti-Terror-Poller – fünf Verletzte

24.02.2022, 13:53 Uhr | KS, t-online

Ein BMW ist von der Fahrbahn abgekommen und in die Anti-Terror-Poller vor der Britischen Botschaft in Berlin gekracht. Bei dem Unfall kamen fünf Personen zu Schaden. Eine schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei ist vor Ort.

Am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr ist es in Berlin an der Wilhelmstraße Ecke Unter den Linden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW kam von der Fahrbahn ab und fuhr in die Anti-Terror-Poller an der Britischen Botschaft, wie die Polizei auf Anfrage von t-online bestätigte.

Der BMW erfasste einen Radfahrer, der von den eintreffenden Rettungskräften noch vor Ort reanimiert werden musste. Er kam in ein Krankenhaus. Vier weitere Personen wurden verletzt. Zwei davon erlitten leichte und zwei schwere Verletzungen. "Unsere Kollegen vom Objektschutz haben nach diesem Unfall schnell reagiert und Erste Hilfe geleistet", lobt Landeschef Bodo Pfalzgraf.

Die Kreuzung ist aktuell gesperrt. Der Ermittlungsdienst ist vor Ort und rekonstruiert den Unfall. Auch Zeugen werden gesucht. Der Verkehrsunfall stehe aber nicht in Verbindung mit einem Angriff auf die Britische Botschaft, heißt es weiter.