Bei Bauarbeiten in Berlin

Bombe entdeckt – S-Bahn-Verkehr unterbrochen

24.02.2022, 17:59 Uhr | MaM, t-online

Polizeiautos stehen in der abgesperrten Kniprodestraße: Die Bombe soll noch am Donnerstag entschärft werden. (Quelle: Annette Riedl/dpa)

In Berlin ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Polizei ist mit Experten vor Ort – doch die Entschärfung könnte bis Mitternacht andauern. Der Gleisverkehr ist so lang unterbrochen.

Bei Bauarbeiten ist am Donnerstag in Berlin eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, das teilte die Polizei mit. Demnach sei der Blindgänger in der Kniprodestraße entdeckt worden.

Der Sprengkörper mit einem Gewicht von etwa 500 Kilogramm solle noch am Donnerstag entschärft werden. Dazu werde ein Sperrgebiet in einem Radius von etwa 250 Metern errichtet. In dem Gebiet sind 9.000 Menschen gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Berlin: 9.000 Menschen im Sperrgebiet gemeldet

Wie viele Menschen von der Evakuierungsaktion betroffen sind, stand jedoch nicht fest, da wahrscheinlich einige ohnehin nicht zu Hause sind. Erst nach der Evakuierung des Gebiets könne mit der Sprengung begonnen werden. Die Polizei erwartete, dass es bis gegen Mitternacht dauert, bis die Bombe entschärft ist.

Von dem Bombenfund ist auch der Bahnverkehr betroffen. Die S-Bahn auf den Linien 41, 42, 8 und 85, fahre nur eingeschränkt, teilte die BVG auf Twitter mit. Auch Fernzüge zwischen dem Berliner Flughafen BER und Berlin Gesundbrunnen müssten umgeleitet werden. Der Halt am Ostkreuz entfällt. Auch die Straßenbahn der Linie M10 ist von der Sperrung betroffen.