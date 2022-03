Berlin

Hunderte Kilo Marihuana geschmuggelt? Fünf Angeklagte

10.03.2022, 02:02 Uhr | dpa

Gegen mutmaßliche Mitglieder einer Bande, die mehrere Hundert Kilogramm Marihuana nach Deutschland geschmuggelt haben soll, beginnt am Donnerstag (11.00 Uhr) der Prozess am Berliner Landgericht. Angeklagt sind fünf Männer im Alter von 32 bis 41 Jahren. Sie sollen laut Ermittlungen zwischen Dezember 2019 und Juni 2020 im großen Stil Drogen aus dem europäischen Ausland eingeführt haben. Zudem geht es in dem Verfahren um illegale Geschäfte mit Kokain und MDMA im Bereich von jeweils mehreren Kilogramm sowie um einen Handel mit rund 20.000 Ecstasy-Tabletten. Die Angeklagten sollen für ihre Aktivitäten das verschlüsselte Encrochat-Mobilfunksystem genutzt haben.