Eröffnung der Thüringer Kunstausstellung im Bundesrat

11.03.2022, 14:57 Uhr | dpa

Ausgewählte Werke aus der Kunstsammlung der Stadt Jena sind seit Freitag im Lichthof West des Bundesrates in Berlin zu sehen. Die Ausstellung findet im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft des Freistaats statt und läuft bis zum 31. Mai. Es ist die erste von zwei geplanten Ausstellungen bis Oktober 2022.

In einem Rundgang stellte der Direktor der Städtischen Museen Jena, Erik Stephan, am Freitag fünf der insgesamt zehn Werke vor. Dabei handle es sich um eine Auswahl, die von der Klassischen Moderne über die DDR, die Wende- und Nachwendezeit sowie aus anderen Teilen Deutschlands Kunst bis in die Gegenwart zeige.

"Wenn wir merken, dass wir, Deutschland Ost und Deutschland West, noch viel uns zu erzählen haben - ohne übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden - dann finde ich, kann uns das ein Kunstwerk auch ermöglichen, diesen Weg zu gehen", sagte Thüringens Ministerpräsident und Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke).

Die städtische Kunstsammlung Jena umfasst insgesamt knapp 5000 Werke. Schwerpunkt der Sammlung ist die Kunst des 20. Jahrhunderts, von der klassischen Moderne über Kunst aus der DDR bis hin zur nationalen und internationalen Gegenwartskunst.