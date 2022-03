Corona in der Hauptstadt

Zweite Omikron-Welle erreicht Berlin

16.03.2022, 17:50 Uhr | JL, t-online

Eine Frau lässt sich an einer Covid19-Schnellteststation in Berlin testen (Archivbild): Die Fallzahlen in Berlin sind sprunghaft angestiegen. (Quelle: Jochen Eckel/imago images)

Berlin ist erneut von einer Omikron-Welle erwischt worden. Sprunghaft ansteigende Fallzahlen und eine stark erhöhte Inzidenz sind die Folgen.

Die berlinweite Corona-Inzidenz lag am Mittwoch bei 1.102,4, die Hospitalisierungsinzidenz bei 19,7. Bei beiden Indikatoren steht die Ampel auf Rot. Nur eine Woche vorher, am 9. März, lag die Inzidenz noch bei 687,7, die Hospitalisierung im 7-Tage-Mittel bei 11,1. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 4.307 Berliner an oder mit Corona.

Trauriger Spitzenreiter ist der Bezirk Pankow. Hier wurde mit 1.533,4 die höchste Inzidenz der Hauptstadt festgestellt. Die zweit- und dritthöchste Inzidenz in Berlin hatten die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg mit 1.289,4 und Mitte mit 1.283,6 zu vermelden. Der am wenigsten betroffene Bezirk ist Lichtenberg mit einer Inzidenz von 449,0.

Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Hospitalisierungsrate zeigt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner nach einer Corona-Infektion innerhalb einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurden.