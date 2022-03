Berlin

Giffey: 26 Millionen Euro Betreuungskosten für Flüchtlinge

20.03.2022, 18:27 Uhr | dpa

Für die Aufnahme, Betreuung und Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine hat das Land Berlin nach vorläufigen Zahlen rund 26 Millionen Euro ausgegeben. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nannte diese Summe am Sonntag im neu eröffneten Ankunftszentrum für Geflüchtete am ehemaligen Flughafen Tegel. "Das ist noch nicht alles", sagte sie zu den Ausgaben. Sozialleistungen für die geflüchteten Menschen seien in den 26 Millionen Euro noch nicht eingerechnet.

Giffey forderte erneut, dass der Bund einen Teil der Kosten tragen müsse. Bis zum 7. April - der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz - müsse es eine Vereinbarung über die Finanzierung geben.

Das Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge nahm am Sonntag am stillgelegten Flughafen Tegel regulär den Betrieb auf. Dort sollen täglich bis zu 10.000 Geflüchtete versorgt, registriert und weitergeleitet werden.

Berlin ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor mehr als drei Wochen Anlaufstelle für viele Geflüchtete, die sich nach Deutschland retten. Jeden Tag kommen seither mit Zügen, Bussen und Autos Tausende Menschen in der Hauptstadt an.