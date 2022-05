Brisantes Wochenende: Russisches Gedenken und Proteste

Nach dem 1. Mai mit seinen vielen Demonstrationen steht in Berlin ein weiteres Wochenende mit Kundgebungen und Konflikten zu einem brisanten Thema an: Am Sonntag und Montag (8./9. Mai) sind zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und zum Gedenken an die Toten der sowjetischen Armee angemeldet.

Hinter vielen dieser j├Ąhrlichen Veranstaltungen stehen russische Initiativen. Kranzniederlegungen wurden in den Vorjahren auch von der russischen Botschaft organisiert - ob dies auch dieses Jahr geplant ist, war zun├Ąchst nicht zu erfahren. Parallel sind in diesem Jahr aber auch anti-russische Gegenkundgebungen wegen des Angriffs auf die Ukraine geplant.

Am Sonntagvormittag sind an den Sowjetischen Ehrenm├Ąlern an der Stra├če des 17. Juni und im Treptower Park russische Gedenkveranstaltungen mit dem Titel "77. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus" angek├╝ndigt. Angemeldet bei der Polizei sind je 50 Teilnehmer. Am Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst demonstrieren "M├╝tter f├╝r den Frieden" mit 500 angemeldeten Teilnehmern. Nachmittags soll dann eine Demonstration "Nein zum Krieg in der Ukraine" vom Brandenburger Tor aus durch das Regierungsviertel ziehen.