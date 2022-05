Russische Botschaft: Gedenkveranstaltungen geheim

Angesichts der Proteste wegen des Angriffs auf die Ukraine h├Ąlt die russische Botschaft die konkreten Zeiten ihrer Gedenkveranstaltungen in Berlin zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa geheim. "Die genauen Termine und Orte machen wir leider aus Sicherheitsgr├╝nden nicht ├Âffentlich", teilte die Botschaft mit. Geplant seien "eine Reihe von Gedenkveranstaltungen der Russischen Botschaft in Deutschland". Am Sonntag und Montag (8./9. Mai) w├╝rden in Berlin Kr├Ąnze und Blumen an den Sowjetischen Ehrenm├Ąlern und Grabst├Ątten toter Soldaten im Tiergarten, im Treptower Park und in Pankow niedergelegt. Zudem seien Besuche an den wichtigsten Gedenkst├Ątten ehemaliger Konzentrationslager geplant.