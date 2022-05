Politik will Ostseefischern helfen

Inmitten ihrer tiefen Krise k├Ânnen die Ostseefischer auf Hilfen vom Bund und den drei K├╝stenl├Ąndern hoffen. Bei kurzfristigen Hilfen geht es um neue und bessere Finanzspritzen f├╝r die vor├╝bergehende Stilllegung oder endg├╝ltige Abwrackung von Schiffen und neue Regeln, die den Fischern helfen, die drastisch reduzierten Fangquoten besser auszusch├Âpfen. Das teilte die Staatssekret├Ąrin im Berliner Agrarministerium, Silvia Bender, am Freitag in Berlin nach einem "Runden Tisch Ostseefischerei" mit.

Zudem k├╝ndigte die Staatssekret├Ąrin die Bildung einer Kommission an, die bis Mitte 2023 l├Ąngerfristige Perspektiven f├╝r die verbliebenen Fischereibetriebe an der Ostsee entwickeln soll. Die seit Jahren schrumpfende Branche leiste einen "wichtigen Beitrag f├╝r das gesamte Lebensgef├╝hl an der Ostsee", habe Verbindungen zum im Norden wichtigen Tourismus und geh├Âre "auch kulturell absolut zu den K├╝stenregionen dazu", sagte Bender. "Wir wollen nicht einfach einen solchen Wirtschaftszweig sterben lassen, sondern wir wollen uns ├╝berlegen, wie wir ihn wirklich so aufstellen k├Ânnen, dass er eine Zukunft haben kann."