Union will Europa-Ticket

Diese Reise quer durch Fußball-Deutschland kann sich lohnen: Mit einem Sieg beim SC Freiburg würde Union Berlin die erneute Qualifikation für den Europapokal heute definitiv perfekt machen. Ob die Champions League noch realistisch ist, die Europa League noch möglich oder es am Ende doch wieder die Conference League wird, hängt allerdings auch vom Ausgang anderer Partien ab. Selbst mit einer Niederlage in Freiburg würde es für das internationale Geschäft reichen, sollte die TSG 1899 Hoffenheim nicht gegen Bayer Leverkusen gewinnen.

Trainer Urs Fischer muss im vorletzten Bundesliga-Spiel dieser Saison in der Defensive womöglich umbauen. Timo Baumgartl fällt erkrankt weiter aus. Robin Knoche und der frühere Freiburger Dominque Heintz sind fraglich. In der Offensive könnte Sven Michel nach seinen wichtigen Jokertoren gegen RB Leipzig (2:1) und die SpVgg Greuther Fürth (1:1) eine Chance in der Startelf bekommen.