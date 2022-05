Die Verfassungsbeschwerde eines Berliner Restaurantinhabers blieb am Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht erfolglos. Damit gilt: Die coronabedingte Schlie├čung von Gastronomiebetrieben w├Ąhrend der sogenannten Bundesnotbremse im Fr├╝hjahr 2021 war mit dem Grundgesetz vereinbar.

Die vor├╝bergehende Schlie├čung sei als Ma├čnahme zur Pandemiebek├Ąmpfung verfassungsrechtlich gerechtfertigt gewesen, hei├čt es in der einstimmigen Entscheidung.

In der Zeit der Bundesnotbremse mussten zwischen dem 23. April und dem 30. Juni 2021 unter anderem Restaurants und Lokale schlie├čen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis bei mehr als 100 lag. Es war dann nur noch ein Au├čer-Haus-Verkauf m├Âglich.

W├Ąhrend der Bundesnotbremse galten auch andere Beschr├Ąnkungen, so wurden Besuchskontakte in der eigenen Wohnung und der n├Ąchtliche Ausgang beschr├Ąnkt. Bereits im November 2021 hatte der Erste Senat entschieden, dass die Kontakt- und Ausgangsbeschr├Ąnkungen "in der ├Ąu├čersten Gefahrenlage der Pandemie mit dem Grundgesetz vereinbar" waren.