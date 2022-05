Magath schwört Hertha-Profis auf Saisonfinale ein

Mit einer rund zehnmin├╝tigen Ansprache zum Trainingsbeginn hat Coach Felix Magath die Profis von Hertha BSC auf das Saisonfinale der Fu├čball-Bundesliga eingeschworen. Die mit 33 Z├Ąhlern auf dem 15. Tabellenplatz liegenden Berliner m├╝ssen am Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) mindestens einen Punkt erk├Ąmpfen, um der drohenden Relegation sicher aus dem Weg zu gehen. Bei einer Niederlage beim BVB k├Ânnte der Tabellen-16. VfB Stuttgart mit einem Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC K├Âln an Hertha dank der besseren Tordifferenz vorbeiziehen.

St├╝rmer Stevan Jovetic und Fl├╝gelspieler Marco Richter kehrten am Dienstag ins Mannschaftstraining der Berliner zur├╝ck. Auch Vladimir Darida, der die Einheit am Sonntag vorzeitig abbrechen musste, war dabei. Auf dem Programm stand am Dienstag nach Muskeltraining und Lockerungs├╝bungen zun├Ąchst eine Spielform drei gegen drei mit Torabschluss. Nach rund 75 Minuten war das Training zu Ende.