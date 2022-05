Mann will Unkraut vernichten ÔÇô z├╝ndet Haus an

In Berlin-Neuk├Âlln hat ein gel├Âschtes Instagram-Video die Gesundheitsdezernentin in Not gebracht. D├╝rfen Rapper Beh├Ârden keine Interviews geben, wenn sie mit dem Abou-Chaker-Clan gut bekannt sind?

Darf ein Gangster-Rapper im Podcast eines Gesundheitsamtes ├╝ber Gesundheit sprechen? Oder gilt schon seine blo├če Anwesenheit als Tabu, weil er ein Cousin des ber├╝chtigten Clanchefs Arafat Abou-Chaker ist?

Die Frage klingt bekloppt. Beim Thema Gesundheit kann eigentlich fast jeder mitreden. Und solange der Mann nicht vorbestraft ist, warum sollte er dann nicht ├╝ber ein Thema sprechen, das in der Pandemie viele bewegte: Woran es n├Ąmlich liegt, dass ausgerechnet in Neuk├Âlln, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, die Corona-Zahlen so hoch sind.

Wo ist das Video mit dem Gangster-Rapper?

Im Berliner Stadtteil Neuk├Âlln ist aus dieser Frage ein Politikum geworden. Der Mann, an dem sich der Streit entz├╝ndet hat, nennt sich Ali Bumaye. Der K├╝nstlername ist angelehnt an den Zuschauer-Ruf "Ali, boma ye!" (Lingala: "Ali, t├Âte ihn!") w├Ąhrend des legend├Ąren Boxkampfes "Rumble in the Jungle" im Jahr 1974 zwischen George Foreman und Muhammad Ali. Und man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man sagt, dass er sein Image als Gangster-Rapper pflegt. Mit Erfolg. Ali Bumaye, bis 2018 noch unter Exklusivvertrag bei Bushido, hat es mit seinen Platten bis in die Top Ten geschafft.