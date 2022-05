Thüringen mit niedrigster Inzidenz in Deutschland

Thüringen hat derzeit die niedrigste registrierte Corona-Inzidenz in Deutschland. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner am Mittwoch mit 171 an (Vortag: 183,8). Damit lag Thüringen vor Sachsen (209), Brandenburg (239,2) und Sachsen-Anhalt (261,3). Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag laut RKI bei 407,4.