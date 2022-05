Harry Styles eröffnet Laden fürs Wochenende

Zahlreiche Fans sind am Freitag zur Eröffnung des Pop-Up-Stores "Harry's House" des Künstlers Harry Styles in Berlin gekommen. Einige warteten nach eigenen Angaben schon seit den frühen Morgenstunden auf der Rosa-Luxemburg-Straße bis ans Ende der Memhardstraße bis zum Einlass um 15.00 Uhr.

Der 28-jährige britische Sänger veröffentlichte am Freitag sein drittes Soloalbum "Harry's House". Dazu war geplant, weltweit insgesamt neun vorübergehende Läden, sogenannte Pop-Up-Stores, unter anderem in Los Angeles, Paris, Amsterdam und London zu eröffnen. In Berlin kann der Laden bis Sonntag besucht werden. Zu kaufen gibt es das neue Album – auf CD, Vinyl oder Kassette – sowie Fanartikel. Styles selbst wollte am Freitag ein Konzert in New York geben.