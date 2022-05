Ost-Regierungschefs und Habeck erörtern Versorgungslage

Die MinisterprĂ€sidenten der ostdeutschen BundeslĂ€nder haben sich am Samstag mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂŒne) ĂŒber die aktuelle Lage der Energieversorgung ausgetauscht. Das GesprĂ€ch sei konstruktiv gewesen, teilte die Vorsitzende der Ostdeutschen MinisterprĂ€sidentenkonferenz, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD), der dpa im Anschluss an die Schalte mit. "Wir unterstĂŒtzen die Bundesregierung, so schnell wie möglich von russischem Öl und Gas unabhĂ€ngig zu werden. Die Sorgen der Bevölkerung und Wirtschaft vor steigenden Preisen nehmen wir dabei sehr ernst."