Boateng will Karriere bei Hertha fortsetzen

Kevin-Prince Boateng denkt nach dem gegl├╝ckten Klassenerhalt mit Hertha BSC noch nicht an ein Karriereende. Klar, ich habe noch Lust. Ich bin gut drauf, auch wenn man es nicht immer gesehen hat, ich war wieder da, genau, wenn es drauf ankommt, bin ich wieder da", sagte der 35-J├Ąhrige am sp├Ąten Montagabend nach dem 2:0-Sieg im Relegationsr├╝ckspiel beim Hamburger SV. "Ihr k├Ânnte schreiben: Der Prince ist back", f├╝gte Boateng an.