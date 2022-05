Pellmann räumt Fehler bei Einschätzung der Nato ein

Die kĂŒnftige Linie werde beim Parteitag in Erfurt Ende Juni diskutiert werden. "Das langfristige Ziel eines internationalen Sicherheitssystems bleibt eine richtige und wichtige Forderung, auch wenn es aktuell fĂŒr mich nicht vorstellbar ist, Russland in dieses einzubeziehen", sagte Pellmann.

Die Linke steckt nach mehreren schlechten Wahlergebnissen in einer tiefen Krise und will in Erfurt die FĂŒhrungsspitze neu wĂ€hlen. Die derzeitige Vorsitzende Janine Wissler will erneut kandidieren. Nach Informationen des "Spiegels" erwĂ€gt auch der Linken-Europapolitiker Martin Schirdewan eine Kandidatur.