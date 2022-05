Windhorst zu Gegenbauer: "Nachtreten nicht unser Stil"

Millionen-Investor Lars Windhorst hat die schweren Vorw├╝rfe von Ex-Pr├Ąsident Werner Gegenbauer zur├╝ckgewiesen. Eine offene Eskalation des Konfliktes will der Geldgeber von Hertha BSC kurz vor der wegweisenden Mitgliederversammlung des Berliner Fu├čball-Bundesligisten an diesem Sonntag (11.00 Uhr) aber vermeiden.

Gegenbauer hatte wenige Stunden nach seinem R├╝cktritt am Dienstag die Auseinandersetzung mit Windhorst fortgesetzt. In Interviews der "Bild"-Zeitung und des "Tagesspiegel" kritisierte er den Investor, der im M├Ąrz zu seiner Abwahl aufgerufen hatte, massiv.

Windhorst will am Sonntag zu den Mitgliedern sprechen. Eigene Ambitionen auf den Pr├Ąsidentenposten, der bei einer weiteren Mitgliederversammlung in gut vier Wochen neu besetzt werden soll, hat er nach eigenem Bekunden nicht. Gesch├Ąftsf├╝hrer Fredi Bobic hatte am Dienstag aus Sorge vor einem Machtvakuum angemahnt, dass nun alle Akteure eine "F├╝rsorgepflicht" f├╝r die Hertha h├Ątten.