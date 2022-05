Aktualisiert am 25.05.2022 - 14:15 Uhr

Eurowings will Easyjet-Crews einstellen

Charterairline Easyjet wird zum Winter einige Stellen am BER abbauen. Der Konkurrent Eurowings sieht darin eine Chance: Er m├Âchte das scheidende Personal anwerben.

Nach dem Teilr├╝ckzug der Fluggesellschaft Easyjet aus Berlin will die Lufthansa-Tochter Eurowings die freigestellten Crews anwerben. Jeder erhalte ein attraktives Jobangebot, erkl├Ąrte Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwoch in einer Online-Konferenz.