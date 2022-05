Giffey: Berlin "Drehkreuz" für pflegebedürftige Ukrainer

Berlins Regierende B├╝rgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will l├Ąngere Perspektiven bei der Unterbringung von kranken und hilfsbed├╝rftigen Menschen aus der Ukraine schaffen. "Es ist ganz klar: Menschen, die so schwer pflegebed├╝rftig sind, k├Ânnen ja auch nicht einfach so zur├╝ck - abgesehen davon, dass alles zerst├Ârt ist, dort wo sie herkommen", sagte Giffey beim Besuch eines Seniorenwohnheims in Berlin-Lichtenberg am Mittwoch. Dort sind sechs Ukrainerinnen und Ukrainer seit Anfang April untergebracht.