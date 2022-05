Abstimmung: Abwahlanträge bei Hertha-Mitgliederversammlung

Bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC hat begleitet von lauten Missfallensbekundungen die Diskussion ĂŒber die AbwahlantrĂ€ge gegen die sechs verbliebenen PrĂ€sidiumsmitglieder um Interimschef Thorsten Manske begonnen. Die 2628 stimmberechtigten Mitglieder werden am Sonntag in der Berliner Messehalle 20 ĂŒber jeden einzelnen PrĂ€sidiumsangehörigen separat abstimmen. Manske warnte in seiner Rede davor, dass der Fußball-Bundesligist in der bevorstehenden Transferperiode handlungsunfĂ€hig werden könnte, sollte das PrĂ€sidium abgewĂ€hlt werden.

Am 26. Juni wird bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein Nachfolger des am Dienstag zurĂŒckgetretenen PrĂ€sidenten Werner Gegenbauer gewĂ€hlt. Mehrere Mitglieder kritisierten das PrĂ€sidium fĂŒr die sportliche Talfahrt der vergangenen Jahre und monierten eine massive Misswirtschaft. "Wir sind der peinlichste Verein in ganz Deutschland", sagte ein Mitglied. Die Hertha hatte am Montag in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt geschafft.