Braunschweig

DFB-Frauen mit Bühl und Oberdorf gegen Türkei

26.11.2021, 16:23 Uhr | dpa

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Offenbach am Main. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die länger verletzten Klara Bühl und Lena Oberdorf stehen in der Startformation der deutschen Fußballerinnen im WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt am Freitag in Braunschweig auch auf die Angreiferin und die Abwehrspielerin vom FC Bayern München. Die DFB-Auswahl strebt den fünften Sieg im fünften Spiel auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland an. Unter anderem fehlen die erkrankte Spielmacherin Dzsenifer Marozsan vom US-Club OL Reign und die langzeitverletzte Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg.