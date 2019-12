LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Alle aktuellen News zu Borussia Dortmund und Co.

02.12.2019, 08:02 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Hallo und herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Dortmund! Nach dem interessanten Sport-Wochenende finden Sie auch heute hier wieder alle News zur Lage beim BVB und dem sonstigen Lokalsport in der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.