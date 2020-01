BVB: Neuzugang Erling Haaland sorgt schon jetzt für Aufregung

LIVESport-Tag im Live-Blog

06.01.2020, 07:41 Uhr | t-online.de , vss

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Erst seit wenigen Tagen ist Erling Haaland bei seinem neuen Klub, dem BVB. Doch schon jetzt sorgt er für jede Menge Wirbel, wie "Bild" berichtet. Offenbar fällt der so lang ersehnte Neuzugang schon jetzt aus. Er fehlt aufgrund einer Knie-Blessur beim Teamtraining. Sogar beim Rückrundenauftakt in Augsburg könnte er fehlen.

Auch ein offenbar bislang unbekanntes Vertragsdetail sorgt für Aufregung. Wie "The Athletic" berichtet, besitzt der Vertrag bis 2024 eine Ausstiegsklausel. Für deutlich mehr als 60 Millionen Euro dürfte Haaland seinen neuen Klub zu einem späteren Stichtag vorzeitig verlassen.

