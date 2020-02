LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Wunderkind soll bald für DFB-Team spielen

21.02.2020, 15:22 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Dortmunds Wunderkind Youssoufa Moukoko gibt sein Comeback beim DFB. Wie die "Bild" berichtet, soll er demnächst für die U19 auflaufen – obwohl der Stürmer erst 15 Jahre alt ist. Zuletzt kickte er mit 12 Jahren für die U16-Junioren des DFB – und machte in vier Spielen drei Treffer. Mal schauen, ob es diesmal wieder so gut für ihn läuft.

11.33 Uhr: Hatte Haaland schon woanders zugesagt?



Erling Haaland überzeugt in Dortmund seit Wochen mit seinen Toren. Doch offenbar wäre der Norweger beinahe gar nicht beim BVB gelandet. Wie die Sport-Website "The Athletic" berichtet, hatte Haaland bereits im Dezember eigentlich Manchester United mündlich zugesagt. Laut dem Bericht scheiterte der Deal dann aber, weil United den Transfer offenbar ohne die Beteiligung von Haaland-Berater Mino Raiola über die Bühne bringen wollte. Kurz darauf unterschrieb Haaland beim BVB.

Nach Aki Watzke hat sich auch BVB-Kapitän Marco Reus klar gegen Rassismus positioniert. Unseren Kollegen vom Sport sagte er: "Kein Tor, kein Sieg, kein Titel im Fußball bedeutet mir so viel wie eine offene und friedliche Gesellschaft." Dem ist nichts hinzuzufügen.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat mit Bestürzung auf den Anschlag von Hanau reagiert. "Die Taten in Halle und jetzt in Hanau sind schrecklich. Die deutsche Gesellschaft muss alles dafür tun, um Rassismus und Antisemitismus klar zu bekämpfen. Wir werden unseren Teil beitragen", kommentierte der Chef des BVB am Donnerstag via Twitter.

Hallo liebe Sportfreunde aus Dortmund! Hoffentlich hatten Sie eine erholsame Nacht – denn jetzt geht es hier wieder hoch her. Denn wir versorgen Sie hier auch heute wieder mit allen wichtigen Informationen zum BVB und dem restlichen Lokalsport der Stadt. Viel Spaß damit!