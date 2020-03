LIVESport-Tag im Live-Blog

Neuverpflichtung fühlt sich beim BVB "wie zu Hause"

03.03.2020, 07:31 Uhr | t-online.de

Erling Haaland jubelt: In Dortmund fühlt er sich wohl. (Quelle: Noah Wedel/imago images)

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Erling Haaland fühlt sich nach den ersten Wochen in Dortmund "wie zu Hause". Das sagte er dem britischen Fußballmagazin FourFourTwo, berichtet "Sport1". Der 19-jährige BVB-Profi habe sich in seiner Wohnung eingelebt und verstehe die Verwunderung über seinen Spielstil und die hohe Torquote nicht so ganz. "Ich mache das schon mein ganzes Leben."

Hallo liebe Sportfreunde aus Dortmund! Hoffentlich hatten Sie einen guten Start in die Woche – denn jetzt geht es hier auch am Dienstag weiter. Wir versorgen Sie hier auch heute mit allen wichtigen Informationen zum BVB und dem restlichen Lokalsport der Stadt. Viel Spaß damit!