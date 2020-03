LIVESport-Tag im Live-Blog

Jadon Sancho soll unter allen Umständen beim BVB bleiben

02.03.2020

Nachdem der Halbmarathon in Frankreichs Hauptstadt Paris am Sonntag wegen des Coronavirus ausfiel, macht sich die Angst, dass BVB-Spiel gegen Paris St. Germain könne ausfallen, breit. Doch derzeit sei das Spiel der Borussia Dortmund nicht gefährdet. Fans sollen sich keine Sorgen machen.

Erneut haben BVB-Fans gegen Dietmar Hopp geschossen und mit großen Hass-Plakaten ihrem Unmut geäußert. Auch Anhänger weiterer Klubs machten mit. Doch was steckt eigentlich hinter den Protesten gegen Dietmar Hopp? Hier lesen Sie mehr dazu.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will den Youngster Jadon Sancho unter allen Umständen halten. "Es ist keine Frage des Geldes. Wir haben genug Geld. Wir wollen Titel holen. Dieses Team hat viel mehr Potenzial mit Jadon als ohne Jadon", sagte Watzke im Gespräch mit BBC Sport. Sancho wird derzeit gleich von mehreren Vereinen aus seiner Heimat umworben. Was kein Wunder ist bei 14 geschossenen und 15 vorbereiteten Toren. Damit führt er die Scorerliste gemeinsam mit Robert Lewandowski vom FC Bayern München an.

Wir wünschen der Torwart-Trainerin der BVB Handball-Damen alles Gute zum Geburtstag. Clara Woltering ist heute 37 Jahre alt geworden. Ursprünglich kommt Woltering aus Münster-Hiltrup.

Die Hockeyherren des TSC Eintracht Dortmund haben einen deutlichen Derbysieg erspielt. Mit fünf Punkten Vorsprung stehen sie nun an der Tabellenspitze der Hallenhockeyverbandsliga NRW.

Endlich können die Handball-Herren des ASC 09 Dortmund wieder einen Erfolg verbuchen. Nachdem sich der Landesligist zuletzt in Altenböggge-Bönen und Gladbeck knapp geschlagen geben musste, setzte er sich am Sonntag im Auswärtsspiel beim Aufsteiger HSG Herdecke/Ende mit 28:25 (15:15) durch.

Mateu Morey kam im Sommer vom FC Barcelona zum BVB, bislang hatte er zwei Einsätze. Heute wird der Abwehrspieler 20 Jahre alt. Sein neuer Verein gratuliert – und da schließen wir uns gerne an:

Gegen den SC Freiburg hat es am Samstag nur zu einem 1:0 gereicht. Jadon Sancho gelang sein 14. Saisontor. Neben dem schlechten Wetter sorgten Spruchbänder der BVB-Fans für Gesprächsstoff am Wochenende. Mehr über die Diskussionen um die Banner des letzten Spieltages lesen Sie hier.

