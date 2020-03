LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB drohen finanzielle Folgen wegen Coronavirus

10.03.2020, 08:21 Uhr | t-online.de, vss

Wir verraten Ihnen, wo Sie das Achtelfinale der Champions League verfolgen können. Das Spiel wird ohne Zuschauer ausgetragen. Deshalb sind umso mehr Fans auf eine astreine Übertragung angewiesen. Die Partie läuft exklusiv bei Sky im Pay-TV. Zudem wird es eine Konferenz aus dem Dortmund-Spiel sowie dem Liverpool-Madrid-Match geben. Letzteres wird live bei DAZN übertragen.

In der Bundesliga drohen immer mehr Spiele ohne Fans stattzufinden. Das hat auch finanzielle Folgen für die Klubs. Vor allem die, dessen Stadien fast ausnahmslos ausgebucht waren – wie bei Borussia Dortmund. Eine Entscheidung, was aus dem Revierderby gegen Schalke 04 wird, fällt heute. Die Borussia Dortmund AG erklärt, dass "durch Geisterspiele negative Auswirkungen auf das Konzernergebnis vor Steuern in einer Größenordnung zwischen 2,5 und 3,0 Millionen EUR pro betroffenen Spieltag entstehen". Dennoch erwarte die GmbH & Co. KGaA derzeit "keine wesentlichen, nachhaltigen negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens durch die aktuelle Coronavirus-Situation." Alles weitere lesen Sie bei "Kicker".

