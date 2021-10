Frankfurt am Main

Schweres Pokallos für Hansa gegen RB Leipzig

31.10.2021, 20:39 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss im Achtelfinale des DFB-Pokal bei Bundesligist RB Leipzig antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Die Partie wird am 18. oder 19. Januar ausgetragen. "Heimspiel in Leipzig! Seid ihr bereit für die nächste Invasion?", twitterte der FC Hansa danach an seine Fans.

Die Rostocker hatten den Achtelfinal-Einzug am vergangenen Mittwoch mit einem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen beim Liga-Rivalen Jahn Regensburg perfekt gemacht. Der letztjährige Pokalfinalist RB Leipzig hatte sich tags zuvor beim Regionalligisten SV Babelsberg mit 1:0 durchgesetzt. Beide Teams haben im Pokal noch nie gegeneinander gespielt.