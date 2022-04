Dortmund

Bynoe-Gittens gegen Bochum erstmals in der BVB-Startelf

30.04.2022, 15:17 Uhr | dpa

Fußball-Jungstar Jamie Bynoe-Gittens debütiert in der Startelf von Borussia Dortmund. Der erst 17 Jahre alte Engländer gehört zu den elf BVB-Profis, die in das Nachbarschaftsduell an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem VfL Bochum starten. In den vergangenen Partien gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern war der Angreifer nur zu Kurzeinsätzen gekommen. Begünstigt wurde seine Nominierung durch die große Personalnot der Borussia, der insgesamt neun Profis fehlen. Der VfL Bochum muss auf Konstantinos Stafylidis und Bruno Soares verzichten. Zudem steht Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap nicht im Kader.