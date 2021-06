Dresden

Dynamo Dresden löst Vertrag mit Vasil Kusej vorzeitig auf

22.06.2021, 11:32 Uhr | dpa

Dynamo Dresden hat den ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrag mit Vasil Kusej aufgelöst. Das gab der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt. "Nach einigen Gesprächen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es für alle Beteiligten jetzt das Beste ist, die Zusammenarbeit an dieser Stelle nicht weiter fortzusetzen", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.

Kusej kam im Sommer 2015 von FK Ústí nad Labem zu Dynamo, wo der ehemalige tschechische Junioren-Nationalspieler bis Sommer 2019 für den Bundesliga-Nachwuchs aktiv war. Anschließend wurde der Angreifer für eine Spielzeit an den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck und in der vergangenen Saison an seinen Heimatverein FK Ústí nad Labem ausgeliehen. Für Dynamos Profiteam kam er nie zum Einsatz.